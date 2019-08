Mélanie est prête à tout pour sortir Fidji et Dylan dans l'épisode 3 de La Bataille des Couples

Prochainement dans La Bataille des Couples, après l'antijeu de Fidji et Dylan pendant l'épreuve, Mélanie est effondrée. Tous les candidats en veulent à Fidji et Dylan et ils ne comprenent pas leur geste. L'ambiance dans la villa est très tendue et pesante. Les stratégies commencent à prendre le dessus. Mélanie souhaite voir partir Fidji et Dylan. L'équipe orange se retrouve plus que jamais en danger. Seront-ils les premiers à quitter l'aventure ? Extrait de l’émission La Bataille des Couples du mardi 27 août 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.