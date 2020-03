Dany ouvre les yeux sur ses relations amoureuses

Dany part en coaching, stressé. Le jeune homme doit remplir deux paniers : un représente ce qu’il donne à sa famille et l’autre pour ses relations sentimentales. Le jeune homme se rend compte qu’il a un grand cœur et qu’il doit équilibrer ce qu’il donne à sa famille et à sa copine. Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du vendredi 06 mars 2020. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.