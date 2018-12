DATE de Cloé et Virgil avec leur prétendant respectif : Jennyfer réagit !

Dans l’épisode 10 de La Villa des Cœurs brisés saison 4, Vincent a eu une bonne idée, il a décidé d’envoyer Cloé et Virgil en date avec leur prétendant respectif. Cela a pour but de faire avancer leur relation. Virgil est persuadé de ses sentiments pour Cloé alors que la jeune femme veut prendre son temps et ne pas se précipiter. En exclusivité, Jennyfer partage son sentiment concernant cette histoire. Retrouvez tous les jours du lundi au vendredi à 18h35 un épisode inédit de La Villa des Cœurs brisés saison 4 sur TFX.