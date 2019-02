Date, rupture et coup de théatre dans l'épisode 40 de La Villa des Cœurs brisés

Prochainement dans l’épisode 40 de La Villa des Cœurs brisés, Julien et Matthieu partent en date avec deux prétendantes. Inès réalise son premier coaching avec Lucie, mais la jeune femme a du mal à se livrer. Enfin, Mélanie à Jelena au téléphone et la jolie brune a l’air plus motivé que jamais, va-t-elle de nouveau intégrer l’aventure ? Réponse dans l’épisode 40 de La Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX.