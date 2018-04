DATE SENSATION pour Bilal, « cette fille elle déchire »

Bilal fait la connaissance de Morgane, une prétendante. Plutôt à l’écoute, Bilal n’a pas de mal à se confier à elle, et à parler de son évolution depuis le début de l’aventure, et même de sa problématique. Morgane a l’air de réellement s’y intéresser mais la jeune femme a la bonne idée de lui proposer une activité qui lui changera les idées, une activité bouée (on adore). Morgane n’a pas froid aux yeux, et Bilal adore ça. Les deux s’éclatent, et même les chutes n’effraient pas la jeune femme, prête à repartir pour un tour. Elle avoue même qu’avec Bilal, « le feeling est très bien passé, on aurait dit qu’on se connaissait depuis 10 ans ». Ça promet, mais Bilal a aussi Vanessa dans la tête, affaire à suivre… Extrait de l’épisode 82 de la villa des cœurs brisés, diffusé le mardi 3 avril à 19h20 sur TFX.