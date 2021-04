De nouveaux célibataires intègrent la villa dans l’épisode 55

Dans le prochain épisode de La Villa des Cœurs Brisés : Les couples de Coeurs Brisés reviennent de leur aventure et découvrent la bague d’engagement que Romain a offert à Mélanight ! Pour fêter l’évènement, Mélanight organise une soirée US ! Lucie vient annoncer que trois nouveaux Coeurs Brisés vont intégrer l’aventure. C’est à Dylan, Jonathan et Eva de les accueillir lors d’une sortie sur un bateau ! Les nouveaux Coeurs Brisés vont-ils faire l'unanimité dans la villa ? La réponse dans l’épisode de demain. Extrait de l’émission 28 Avril 2021.