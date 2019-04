DEBRIEF – Cloé et Virgil : Un bébé bientôt ? Ils répondent !

Le couple Cloé et Virgil répondent aux questions de Zatis ! Dès la première table ronde, c’est le coup de cœur mutuel. Durant toute l’aventure, Virgil n’a eu de cesse que de malmener le cœur de Cloé. Après s’être rapidement mis en couple, il avait finalement jeté son dévolu sur Virginie. C’est seulement à la fin de l’aventure qu’il a pris conscience de son erreur. Depuis, c’est avec Cloé qu’il partage sa vraie vie ! Ils vont se livrer face caméra sur leur aventure dans la Villa. Ils répondront à des questions sur leur couple, leur cohabitation et sur leurs projets futurs. Bientôt le bébé et le mariage ? Cloé est claire : « Pour le mariage et pour le bébé on est sur la même longueur d’onde tous les deux. On en a déjà parlé, mais ce n’est pas du tout dans nos projets ! Ce sera dans quelques années, c’est encore trop tôt ». La villa des cœurs brisés saison 4 sur TFX.