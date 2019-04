DEBRIEF – Lucie : Elle ne voulait pas un candidat dans la villa !

Lucie, la love coach répond aux questions de Zatis ! Après avoir coaché tous les couples de La villa des coeurs brisés, elle explique la place qu'elle a dans l'aventure et ce qu'elle a pu apporter aux couples. Certains candidats avaient du mal à venir en coaching. Etant exposés devant un très grand public, ils doivent se livrer à coeur ouvert. Elle raconte aussi son arrivée dans la télé-réalité et explique qu'elle ne voulait surtout pas voir un candidat dans le programme. Et ce candidat n'est autre que Vivian ! Il était trop insupportable. Mais son coeur de maman l'a aidé à l'accepter et le comprendre. Elle donne ensuite des conseils de couple et de rencontre. La villa des cœurs brisés saison 4 sur TFX.