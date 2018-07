La déclaration d’amour de Vivian à Beverly fait pleurer Jazz

Lucie a donné une mission importante à Vivian, apporter de l’attention à Beverly. En effectuant cette mission, il s’est rendu compte que, dans le passé, il a été « égoïste » et ne l’a pas toujours fait passer en premier. Suite à cette belle déclaration, Jazz est touchée et verse quelques larmes. « La voir tellement heureuse, que son mec lui dise juste trois mots, ça me touche. Je suis vraiment contente pour elle », confie-t-elle. Retrouvez les aventures de « La villa, la bataille des couples », du lundi au vendredi à 18h30 sur TFX ! Extrait de l’épisode 9 du jeudi 26 juillet 2018