La bataille des couples - Découvrez les premières images de l'émission

Ils sont huit couples célèbres et s’affrontent dans la Batailles de couples. Epreuves, remises en question, doutes… les duos se retrouvent confrontés à de nombreuses difficultés. Ils doivent faire preuve de loyauté, courage et force. Leur point commun ? Ils ont tous la même rage de vaincre. Sur les conseils de Lucie, ils envisagent des stratégies et se battent pour être les meilleurs. Tensions, trahisons, clashs… Tous les coups sont permis. Pour lutter, les couples doivent rester soudés. Arriveront-ils à se surpasser ? Comment vont-il gérer les tensions ? Affaire à suivre...