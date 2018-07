Dégustation d’insectes et remise en question dans l’épisode 8 de la Bataille

Dans l’épisode 8 de « La villa, la bataille des couples », les candidats vont être confrontés à une nouvelle épreuve. Certains d’entre eux vont devoir manger des insectes le plus rapidement possible. Aussi, Virginie et Vincent Shogun en profitent, loin des autres habitants, pour évoquer le sujet qui fâche : Hillary. Hagda, qui vient de découvrir l’infidélité de Tom, va devoir faire un choix crucial, rester dans l’aventure ou la quitter. Retrouvez les aventures de « La villa, la bataille des couples », du lundi au vendredi à 18h30 sur TFX ! Extrait de l’épisode 7 du mardi 24 juillet 2018.