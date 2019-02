Départ à Punta Cana et arrivée surprenante dans l’épisode 53 de la Villa des Coeurs Brisés

Prochainement dans l’épisode 53 de La Villa des Cœurs brisés : les cœurs brisés s’envolent à Punta Cana. Mathieu et Jelena vont enfin avoir une vraie discussion sur leur couple. Julien va rencontrer Audrey qui va lui faire tourner la tête. Jennyfer va être très déçue du comportement d’Alex dès son arrivée dans la villa. Le coaching de Jordan et Sarah : un moment très sincère et émouvant. Réponse dans l’épisode 52 de La Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX..