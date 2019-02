Départ, rapprochement et séduction dans l'épisode 56 dans la Villa des Coeurs Brisés

Prochainement dans l’épisode 56 de La Villa des Cœurs brisés, Inès décide de quitter l'aventure. À Punta Cana, Julien et Audrey se rapprochent de plus en plus. Mélanie fait la rencontre de Dylan. Mélanie a un vrai coup de coeur pour Dylan. Le comportement de Julien agace Vincent. Vincent trouve que Julien n'est pas sincère vis-à-vis de sa situation avec Shushu. Julien va-t-il dire la vérité à Audrey ? Réponse dans l’épisode 50 de La Villa des cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX.