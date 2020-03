Dernier tour de table pour Lucie et les cœurs brisés…

Lucie arrive pour la dernière fois à la ville. La love coach demande à tous les cœurs brisés de faire le bilan de leur aventure. Au programme, ultime dispute (et réconciliation) pour Virginie et Nicolo, déclaration d’Anthony à Clémence… Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du vendredi 13 mars 2020. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.