DERNIÈRE cérémonie de Lucie : « Toute saison confondue, c’est mon plus beau moment »

Lucie retrouve les cœurs brisés pour une dernière cérémonie bilan qui marque la fin de l’aventure. L’émotion est à son comble, dès son arrivée Lucie réalise que les candidats lui ont réservé un accueil exceptionnel. « Vous êtes beaux, vous êtes géniaux » leur dit Lucie, émue aux larmes. Elle avoue appréhender et redouter ce moment déchirant mais heureusement, les cœurs brisés sont là pour la soutenir. « Vous êtes une dose d’amour incroyable » leur avoue Lucie très émue. Et vient l’heure de la dernière remise des bracelets mais cette fois « à table ronde exceptionnelle, bracelets exceptionnels ». Elle remet à chacun un dernier bracelet symbolique puisqu’elle aussi en prend un, « une façon de rester connecter avec vous » explique Lucie. Avant de leur dire un dernier au revoir, sans vraiment savoir comment faire pour les quitter, « c’est le moment où je vous au revoir et je ne sais pas dire au revoir » confie Lucie qui ne cesse de retenir ces larmes… Extrait de l’épisode 90 de la villa des cœurs brisés, diffusé vendredi 13 avrils à 19h20 sur TFX.