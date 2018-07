« Dès qu’il y a tes potes, tu m’oublies ! » - Beverly jalousie ?

Pour cette première semaine dans la villa, Vivian et Beverly ont été nominés. Déçu, Vivian assure que s’ils en sont là, c’est à cause de sa chérie. Et cette dernière n’apprécie pas les réflexions. « C’est toujours pareil, dès qu’il y a tes potes autour de toi tu m’oublies. Depuis le début, tu ne penses qu’à la stratégie », lance-t-elle. Au lieu de les rapprocher, cette aventure semble plutôt les éloigner… Retrouvez les aventures de « La villa, la bataille des couples », du lundi au vendredi à 18h30 sur TFX ! Extrait de l’épisode 5 du vendredi 20 juillet 2018.