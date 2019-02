Prochainement dans l’épisode 51 de La Villa des Cœurs brisés, Virgil pète un plomb contre Mélanie car elle se mêle de ce qui ne la regarde pas. Sofiane et Inès ne s'entendent plus et celui-ci décide même de partir de la villa... Vincent fait une révélation qui va choquer tous les coeurs brisés. Extrait de la villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX