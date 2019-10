Lucie arrive à la villa et remet sur la table le sujet de la trahison lors de la cérémonie. Sujet sensible pour certains candidats et une dispute éclate. Lucie essaye d’arranger les choses et d’apaiser les mœurs. Extrait de l’émission La Bataille des Couples du lundi 28 octobre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

