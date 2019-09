Doutes et trahisons dans l'épisode 20 de La Bataille des Couples

Prochainement dans l’épisode 20 de La Bataille des Couples, Mélanie et Fidji se rapprochent de plus en plus. Seulement, ce nouveau rapprochement inquiète Julia et Bastien qui ont peur de se prendre un coup de couteau dans le dos. Qui va quitter l’aventure ? Extrait de l’émission La Bataille des Couples du jeudi 19 septembre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.