Doutes et règlements de compte dans l'épisode 6 de La Villa des Cœurs brisés

Bastien a eu son premier coaching et ne s’est pas senti à l’aise. Le jeune homme qui a comme problématique « Je n’ai confiance en personne » a du mal à se livrer à Lucie. La suite de l’aventure s’annonce compliqué pour le marseillais. Julia et Mélanie règlent leur compte. Enfin, Cloé Julia et Sarah partent en date, Virgil fait la tête. Extrait de l’épisode 6 de La Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h35 sur TFX.