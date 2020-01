DRAGUE - Un week-end tentation très prometteur !

Les garçons sont en week-end tentation ! L’occasion idéale pour rencontrer de nouvelles prétendantes… Vincent décide de jouer à la roue de la tentation. Un jeu qui semble beaucoup plaire à Antho et Thomas… Antho réalise une action et embrasse une prétendante, Carla. Action aussi pour Thomas qui se laisse lécher le cou par Trystana, une prétendante venue pour lui. Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du jeudi 23 janvier 2020. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.