Drames, pleurs et vengeances dans l'épisode 7 de la Villa des Cœurs brisés

Un cœur brisé de l’aventure ne sait plus où il en est. Il risque de prendre une décision qui va bouleverser tous les habitants de la villa. Virgil apprend qu’il part en date avec une nouvelle prétendante. Suite au comportement de Cloé la veille il décide de se venger un peu et de tester sa réaction. De plus, les habitants se plaignent du comportement d’Illan qu’ils trouvent irrespectueux. Enfin Julia pète un plomb contre certains habitants. Que s'est-il passé? Comment Cloé va réagir face au comportement de Virgil ? Comment Illan va vivre sa cohabitation avec les autres habitants ? Réponse dans l’épisode 7 de La Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h35 sur TFX.