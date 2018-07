Drôle de stratégie - Beverly et Vivian version Sébastien et Hillary

Beverly et Vivian ont mis en place une drôle de stratégie pour éviter à tout prix d’être éliminés lors de la cérémonie. Encore en possession de 10 bracelets, ils ne veulent absolument pas en perdre un. Ils décident donc de faire tout un show à l’américaine, dédicace à Sébastien de LA, en imitant leur couple avec Hillary. « Pas de méchanceté » prévient quand même Beverly. Vivian sort tout l’attirail pour amuser la galerie. Et ça marche, même Sébastien et Hillary sont flattés (wtf)… Extrait de l’épisode 4 de La Villa, La bataille des couples diffusé le Jeudi 19 Juillet à 18h30 sur TFX.