A la villa, Dylan arrive pour un stage d’observation. Il s’est finalement décidé à intégrer l’aventure pour le plus grand bonheur de Mélanie. Sa problématique est : l’amour est le moindre de mes soucis. “Je préfère me consacrer à ma carrière et à ma petite famille”. “On m’a ramené mon jumeau, c’est pas possible,” s’extasie Mélanie. Extrait de la villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX, et en Replay sur MYTF1.