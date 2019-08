Les couples sont en colère, Fidji et Dylan font-ils de l'antijeu ?

Dylan et Fidji se retrouvent à devoir faire équipe avec leurs pires ennemis : Mélanie et Vincent. Quand soudain, pendant l'épreuve, Dylan décide de détacher son harnais. La totalité de l'équipe est donc disqualifiée ! Julia rentre dans une colère noire, mais pour Fidji et Dylan il était hors de question de faire équipe avec le clan adverse. Ils ne regrettent en aucun cas leur geste quitte à avoir toute la maison à dos. Extrait de l’émission La Bataille des Couples du mardi 27 août 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.