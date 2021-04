Dylan fait la faute de trop dans l’épisode 42

Dans le prochain épisode de La Villa des Cœurs Brisés : Dylan et Mélanie débutent leur relation de la plus belle des façonS. Ils se rapprochent petit à petit mais l’arrivée d’une nouvelle Coeur Brisé dans la villa va perturber leur relation… Mélanie est une nouvelle fois blessée par le comportement du jeune homme. De son côté, Jérémy a rendez-vous avec son passé, son présent et peut-être son futur. Aura-t-il enfin la visite de son ex et parviendra-t-il à lui dire ce qu’il a sur le cœur ? La réponse dans le prochain épisode . Extrait de l’émission du 09 Avril 2021.