Dylan manque de respect à Lucie, elle prend la décision de l’exclure sur le champ !

Après un gros clash avec Jonathan et Mélanie, Dylan a manqué de respect à Lucie… Pour la première fois dans la villa, Lucie a quitté un bilan pour se calmer. De retour avec les Cœurs Brisés, elle prend une grosse décision qui va changer le cours de l’aventure. Malheureusement, le comportement de Dylan n’est plus acceptable… Elle décide de lui donner le tant redouté bracelet noir qui marque la fin de son aventure. Mélanie est dévastée et ne souhaite pas lui parler. Il quitte l’aventure sur un échec et sans réussir à construire une histoire avec Mélanie. Extrait de l’émission du 20 Mai 2021.