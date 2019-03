Dylan recadré par Lucie : A-t-il vraiment sa place dans l'aventure ?

Dylan a fait la connaissance d’une première prétendante au cours d’un date glaciale qui s’est terminé brutalement. Alors que le jeune homme n’avait jamais rencontré Lucie, il ne s’imaginait pas qu’elle serait aussi sévère. Son impolitesse avec la jeune femme ne plaît pas du tout à la love coach. Dylan prend conscience de son erreur et reconnaît qu’il n’aurait jamais dû se comporter ainsi. L’occasion pour Lucie de faire plus ample connaissance avec le nouveau coeur brisé. Extrait de la villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX, et en Replay sur MYTF1