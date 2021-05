Eddy intègre l’aventure dans l’épisode 77

Dans le prochain épisode de La Villa des Cœurs Brisés : Sarah a filmé une bombe ! Pierre et Lola ont dormi ensemble. Les deux Coeurs Brisés vont-ils démarrer une relation ? Jonathan lui n’a pas la tête à ça… Il est très mal à l’aise avec le rapprochement de Julie et Thibault. Il n’hésite pas à faire comprendre à Julie son mécontentement. Julie et Jonathan partent directement en clash. Pendant une sortie au ranch, un nouveau coeur brisé va intégrer l’aventure. Va-t-il être bien accueilli par les Cœurs Brisés ? La réponse dans le prochain épisode . Extrait de l’émission du 28 Mai 2021.