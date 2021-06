Eddy n’a pas le coup de foudre dans l’épisode 88

Dans le prochain épisode de La Villa des Cœurs Brisés : Les Coeurs Brisés se retrouvent à la plage. Cette sortie va promettre beaucoup de surprises. Eddy va se rendre compte qu’il n’a pas le coup de foudre pour Zakaria, Antonin est déterminé à embrasser Barbara et Yann Piette va organiser un date à Jonathan et Eddy. Ce qui ne va pas du tout plaire à Zakaria. De leur côté Thibaut et Julie recommencent à se rapprocher. Ils espèrent que leur relation va pouvoir redémarrer petit à petit. La réponse dans l’épisode de demain. Extrait de l’émission du 14 Juin 2021.