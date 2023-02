Eddy prend une décision qui pourrait bouleverser son avenir

A trois heures de son retour vers Paris, Eddy convoque Lucie car il souhaite lui parler. Venu pour soutenir Anaïs dans son coaching, le jeune homme a pris conscience qu'il avait également des problèmes à résoudre, et est désormais convaincu que Lucie pourrait l'y aider. Sa problématique : il n'est jamais tombé amoureux. Prise au dépourvu, Lucie ne sait pas si elle va vraiment pouvoir lui apporter quelque chose. Les coaching se préparent, et elle ne s'attendait pas à une telle requête de la part d'Eddy. Le sentant sincère dans sa démarche, elle accepte tout de même de l'accompagner mais lui demande de lui en dire plus sur lui.