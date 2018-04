Elsa et Adrien, tout câlin vs Manue et Antonin, les copains

Une sortie couple pour Elsa, Adrien et Manue et Antonin. Les quatre ont la chance de partir en activité « speed boat » et c’est l’occasion de faire plus ample connaissance. Pour antonin, ça lui fait bizarre de voir le jeune couple à côté « aussi tactile », alors qu’avec sa Manue, qui est plus pudique, ce n’est pas vraiment la même chose. Manue aussi remarque que le couple est « aimanté » et en devient même presque choquées, elle n’arrive pas à décrocher son regard d’Elsa et Adrien. Antonin « marrone » et « jalouse » le couple. Mais il espère que Manue s’en inspirera pour changer, ou du moins pour lui faire « un peu plus de câlins »… Pour Adrien c’est clair, « Antonin a besoin de plus d’affections ». Extrait de l’épisode 84 de la villa des cœurs brisés, diffusé le jeudi 5 avril à 19h20 sur TFX.