Emma et Antho officialisent leur couple !

Emma et Antho décident de se parler à cœur ouvert devant les autres couples de l’aventure pendant la soirée disco. Antho fait une déclaration à Emma pour l’a détendre et qu’elle puisse commencer à avoir confiance en lui. Finalement Antho prend les devants et embrasse Emma. Extrait de l’émission La Bataille des Couples du mardi 10 septembre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.