Emma submergée par ses émotions se livre sur son passé

Lucie appelle Emma et Anthony pour un coaching sur la complicité. Pour cela, elle leur demande de se poser des questions pour mieux se connaitre. Antho pose une question sur le passé amoureux d’Emma et c’est à ce moment-là que la jeune femme fond en larmes. Extrait de l’émission La Bataille des Couples du mardi 3 septembre. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.