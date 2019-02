EMOTION : le coaching bouleversant de Loana

Lucie rejoint la villa pour convoquer Loana pour son coaching. Lucie demande à toute la villa de partir pour que Loana puisse faire son coaching seule avec la love coach. Lucie demande à Loana d’aller dans la piscine et « de se laver de tous ses maux ». Loana entre dans la piscine et se libère de son passé. A la fin, elle rejoint Lucie et elle tremble. Lucie est ravie que Loana ait pu se libérer. Va-t-elle guérir totalement ? Réponse dans La Villa des Cœurs brisés diffusée du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX.