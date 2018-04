ÉMOTION : Entre ciel et mer, les cœurs brisés s’offrent un dernier pique-nique

Les cœurs brisés se retrouvent tous ensemble pour une sortie sur une des plus belles plages de Saint-Martin. « La plage est juste sublime » avoue Julien « mais c’est aussi un aéroport très connu dans le monde ». En effet, un aéroport se trouve juste derrière la plage et frôlent les vacanciers lors de ses atterrissages, évidemment sans danger. Les cœurs brisés se mettent donc tous debout à attendre qu’un avion passe et « là on va le vivre » se langui Julien. « C’est trop énorme », « ça m’a mis les frissons » s’émerveillent les candidats. Julien a le gout du risque et Linda aussi, le couple va alors assister à un décollage, « c’est là que ça devient dangereux » avoue le garçon pas très serein. « Je me suis jamais fait souffler dessus comme ça », « ça nous projette sur le sable », continue Julien. Et tous les cœurs brisés se joignent à eux pour finalement vivre leurs derniers moments tous réunis… Extrait de l’épisode 89 de la villa des cœurs brisés, diffusé jeudi 12 avril à 19h20 sur TFX.