EMOTION - Jérémy retrouve enfin la femme de sa vie

Depuis le début de l’aventure, Jérémy se cherche et essaye de commencer une histoire avec chacune de ses nouvelles prétendantes. C’est un échec à chaque fois ! Mais pourquoi ? Il lui faudra le départ de Noémie pour réaliser qu’il avait toujours une femme en tête : son ex Laurie. Lorsqu’il a réalisé que c’était elle qu’il voulait et personne d’autre dans sa vie, il n'a attendu que le jour où il allait la revoir. Le jour de son ultime patio a sonné. Il a rendez-vous avec son passé, son présent et il espère son futur. Lorsqu’il retrouve son ex, il est submergé par l’émotion. Il est temps pour lui de dire tout ce qu’il a sur le coeur. Maintenant qu’ils se sont retrouvés, ils ne vont plus se quitter. Extrait de l’émission “La Villa des Coeurs Brisés” du 13 Avril 2021.