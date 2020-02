Julie a demandé à voir Lucie. La jeune femme est bloquée et n’arrive pas à faire le deuil de son ex. Pour Lucie, l’objectif est de faire accepter à Julie qu’il est malheureusement décédé. Sans cela, la belle ne pourra pas avancer… Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du lundi 10 février 2020. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1