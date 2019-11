Pour remotiver les roses, Lucie leur envoie un cadeau : Une vidéo de leurs proches. A son visionnage, Wafa et Oliver fondent en larmes. Cette vidéo les touche et les rebooste pour continuer l’aventure. Extrait de l’émission La Bataille des Couples du jeudi 31 octobre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

En savoir plus sur Christophe Beaugrand