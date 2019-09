Mélanie ne supporte plus de vivre avec sa pire ennemie dans l'aventure : Fidji. Elle décide de quitter le salon et part s’isoler en pleurs. Heureusement, son petit ami Vincent est là pour la réconforter. Extrait de l’émission La Bataille des Couples du mardi 17 septembre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.