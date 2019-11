Nathanya explique sa problématique et les épreuves auxquelles elle a dû faire face. La jeune femme tombe en larmes et les autres cœurs brisés sont touchés par son histoire. Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du lundi 25 novembre 2019. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, à partir du lundi 25 novembre à 18h00 puis du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.