EMOTION - Shanna évoque la trahison de sa mère

Lucie convoque Shanna pour son dernier coaching et Ayoub est invité à s’y rendre également. Lucie lui a donné rendez-vous sur un ring de boxe. Shanna est impulsive et n’arrive pas à contrôler sa colère. Lucie veut l’accompagner dans ce travail de gestion des émotions. Face à Ayoub, Shanna tombe le masque. Elle raconte la trahison de sa mère… Shanna regrette d’être souvent utilisée pour son argent et sa notoriété. Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du lundi 27 janvier 2020. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.