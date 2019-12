EMOTION - Simo craque lors de son coaching !

L’heure est venue pour Simo d’affronter son premier coaching. Il doit apprendre à quitter sa copine et surtout, à penser à lui ! Devant Shanna, Rym et Thomas, Simo doit montrer comment il les quitterait. Les trois cœurs brisés doivent juger la manière dont il les quitte. Va-t-il réussir son coaching ? Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du mercredi 25 décembre 2019. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.