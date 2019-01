ENORME CLASH : Vivian / Beverly contre TOUS ! ⚡

Suite à la blague de Vivian et Beverly, Jelena craque elle ne supporte plus les moqueries des deux amoureux. Elle en vient même à penser que Vivian est obsédé par elle ! Finalement, une énorme dispute éclate. Beverly et Vivian crient dans toute la maison et Julien s’en mêle. Il fait comprendre au couple que les deux amoureux créent une mauvaise ambiance dans la maison, le ton monte très vite : « je vais tous vous prendre un par un » crie Vivian. La dispute va-t-elle dégénérer ? Réponse dans l’épisode 20 de La Villa des Cœurs brisés diffusé tous les jours du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX.