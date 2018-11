Entre amours, clashs et désillusions : ce qui vous attend dans la Villa des Cœurs Brisés 4 !

Dans cette nouvelle saison de La Villa Des Cœurs brisés, on peut retrouver Cloé, Sarah, Julia, Mélanie, Beverly, Jelena et Jennyfer ainsi que Jordan, Julien, Bastien, Virgil, Illan, Vincent et Matthieu. Ces 14 célibataires ont tous une problématique amoureuse à résoudre. Celle-ci est parfois liée à leur enfance, leur mésaventure amoureuse ou leur complexe. Tous sont incapables de trouver l’amour et leur dernière chance reste Lucie, la love coach. A travers des coaching émouvants et originaux, Lucie va les aider à résoudre leur problématique et à avancer dans leur vie sentimentale… Retrouvez le premier épisode de La Villa des Cœurs brisés 4, lundi 17 décembre sur TFX.