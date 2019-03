Parce que la musique adoucit les coeurs, Lucie a organisé un cours de danse pour le reste des habitants. Il ne reste plus que quelques jours à Virgil s’il ne veut pas repartir célibataire de cette aventure. Ce dernier compte bien récupérer son ex Cloé grâce à quelques pas de salsa ! “N’essaie pas de m’embrasser,” prévient Cloé. Extrait de la villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX, et en Replay sur MYTF1.