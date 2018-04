Entre Linda et julien, « c’est compliqué de passer le pas »

Linda, cœur brisée de la semaine, a choisi Julien pour partir en date de rêve de 24H. A peine arrivé, les deux ne font que « se marrer » comme dit Linda. Julien, lui, est content de retrouver la jeune femme seule à seule, loin des autres et de la villa. « A peine installés, on part déjà en fou rire », confie Julien en avouant que c’est ça qu’il adore avec Linda, « ça fait bien longtemps que je n’ai pas autant rigolé avec une fille ». Et en effet, pour rigoler, ils rigolent et ne s’arrêtent plus. « Plus elle rigole, plus j’ai envie d’en faire des caisses » continue Julien, seulement pour Linda, «c’est compliqué de passer le pas ». Extrait de l’épisode 81 de la villa des cœurs brisés, diffusé le lundi 2 avril à 19h20 sur TFX.