EPREUVE ARENA – Un couple perd un bracelet, un autre est immunisé

Pour cette épreuve Arena, les couples ont été mélangés. Le but était de donner un maximum de bonnes réponses concernant l’autre. Ainsi, le couple éliminé le sera, peut-être, à cause de leur nouveau binôme. En troisième position, on retrouve le couple Steven/Cassandra et en second, Beverly et Vivian. Quel couple a réussi à se classer premier ? Lequel a perdu un bracelet ? Regardez ! Retrouvez les aventures de « La villa, la bataille des couples », du lundi au vendredi à 18h40 sur TFX ! Extrait de l’épisode 13 du mercredi 1er août 2018.