Les couples s’affrontent dans une nouvelle épreuve Pilier, alors que Fidji et Dylan caracolent en tête de la course Inès et Oussama éprouvent plus de difficultés. En effet, la jeune femme n’arrive pas à s’extraire d’un tunnel et commence à paniquer… Extrait de l’émission La Bataille des Couples du mardi 8 octobre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

