Épreuve surprise : Jazz et Laurent, très complices avec Beverly et Vivian

Même lorsqu’elle n’est pas là physiquement, Lucie, la love coach, a toujours une pensée pour les candidats. Au milieu de la soirée, Jazz et Laurent reçoivent un message de sa part leur proposant un coaching « secret ». Munis d’un gong, ils doivent taper dessus à chaque marque de complicité des couples, eux compris. Vivian et Beverly ne comprennent pas ce qu’il se passe et décident de les imiter. Après la tempête, les quatre candidats se retrouvent à rire ensemble ! Retrouvez les aventures de « La villa, la bataille des couples », du lundi au vendredi à 18h30 sur TFX ! Extrait de l’épisode 3 du mercredi 18 juillet 2018.